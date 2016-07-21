Джейми Уокер
№7
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 июня 1993 (27) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:00
Хартс
1 : 2
Биркиркара
90'
90'
90'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хартс
1
Биркиркара
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд