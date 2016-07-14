Перри Китчен
№23
Полузащитник
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Команда
Хартс
Гражданство
США
Дата рождения
29 февр. 1992 (29) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
Биркиркара
0 : 0
Хартс
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Биркиркара
0
Хартс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
06.07.2016 06 июля 2016 ср 18:45
Инфонет
2 : 4
Хартс
21'
21'
21'
06.07.2016 06 июля 2016 ср 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Инфонет
2
Хартс
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд