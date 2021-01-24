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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Каллум Патерсон
№18
Защитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
13 окт. 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Эвертон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Эксетер Сити
0 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
90'
90'
90'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эксетер Сити
0
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала