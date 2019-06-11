Джон Суттар
№24
Защитник
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Бельгия
3
Шотландия
0
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
был в запасе
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
Сан-Марино
0 : 2
Шотландия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Сан-Марино
0
Шотландия
2
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
Казахстан
3 : 0
Шотландия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 18:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Казахстан
3
Шотландия
0
был в запасе