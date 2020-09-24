Джонни Хайес
№15
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
9 июля 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 22:00
Спортинг
1 : 0
Абердин
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спортинг
1
Абердин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
Викинг
0 : 2
Абердин
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Викинг
0
Абердин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
Абердин
6 : 0
Рунавик
63'
63'
63'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 21:45
63'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Абердин
6
Рунавик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд