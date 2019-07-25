Эш Тэйлор
№5
Защитник
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Команда
Абердин
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
2 сент. 1990 (30) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
14'
14'
14'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Чихура
1
Абердин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Абердин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Абердин
2
РоПС
1
был в запасе