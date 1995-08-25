Даниэль Хользер
№14
Защитник
Подписаться
Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 авг. 1995 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Чехия
1 : 2
Шотландия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Чехия
1
Шотландия
2
был в запасе