Петр Шевчик
№23
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 мая 1994 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Байер
4 : 0
Славия
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 19'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
4
Славия
0
минуты: 1' - 19' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Славия
3 : 0
Хапоэль
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Ницца
1 : 3
Славия
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ницца
1
Славия
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Славия
3 : 2
Ницца
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Славия
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Славия
1 : 0
Байер
76'
76'
76'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Славия
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Хапоэль
3 : 1
Славия
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
3
Славия
1
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур