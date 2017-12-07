Петр Хронек
№5
Полузащитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
4 июля 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
45'
45'
45'
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур