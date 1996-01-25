Ян Сухан
№14
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 янв. 1996 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Виктория
3
Аустрия
2
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
Рома
4 : 1
Виктория
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рома
4
Виктория
1
был в запасе