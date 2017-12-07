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Теннис
Олимпиада
Йозеф Гнаничек
№21
Полузащитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
28 дек. 1986 (34) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
65'
65'
65'
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
3
Фастав
0
был в запасе