Рафаэль Акоста
№18
Полузащитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
2 окт. 1990 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
был в запасе