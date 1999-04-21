Джонатан Леко
№45
Нападающий
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 апр. 1999 (21) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала