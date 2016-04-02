Даниэль Зеайтер
№22
Вратарь
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Команда
Майнц
Гражданство
Ливан
Дата рождения
30 марта 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
Майнц
4 : 2
Аугсбург
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
4
Аугсбург
2
был в запасе