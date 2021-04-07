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Олимпиада
Максим Бориско
№67
Вратарь
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 февр. 2000 (21) год
Рост
191
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2017/2018
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Чертаново
-:-
Балтика
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
-
Балтика
-
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур