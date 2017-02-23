Нестор Албиак
№15
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 авг. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Спарта
1 : 1
Ростов
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спарта
1
Ростов
1
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Ростов
4 : 0
Спарта
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ростов
4
Спарта
0
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала