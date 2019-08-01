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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Якуб Поважанец
№7
Полузащитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Словакия
Дата рождения
31 янв. 1991 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019
25 июля 2019
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд