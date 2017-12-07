Роберт Матейов
№16
Полузащитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Словакия
Дата рождения
5 июля 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Шериф
1 : 0
Фастав
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Фастав
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
3
Фастав
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Фастав
1 : 1
Копенгаген
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Фастав
1
Копенгаген
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
3
Фастав
0
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур