Томаш Хайек
№21
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
1 дек. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
Виктория
2 : 1
Спортинг
90'
90'
90'
15.03.2018 15 марта 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Виктория
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
Спортинг
2 : 0
Виктория
08.03.2018 08 марта 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Спортинг
2
Виктория
0
был в запасе
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
Виктория
2 : 0
Партизан
22.02.2018 22 февр. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Виктория
2
Партизан
0
был в запасе
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
Партизан
1 : 1
Виктория
15.02.2018 15 февр. 2018 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Партизан
1
Виктория
1
был в запасе