Михал Люфтнер
№6
Защитник
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Команда
Омония
Гражданство
Чехия
Дата рождения
14 марта 1994 (27) лет
Рост
190
Вес
6
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
ПСВ
4 : 0
Омония
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
4
Омония
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Омония
2 : 1
ПАОК
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Омония
2
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Гранада
2 : 1
Омония
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гранада
2
Омония
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Омония
0 : 2
Гранада
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Омония
0
Гранада
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Омония
1 : 2
ПСВ
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Омония
1
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
ПАОК
1 : 1
Омония
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
1
Омония
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур