Ондржей Михалик
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
2 апр. 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.07.2019 30 июля 2019 вт 21:30
Олимпиакос
4 : 0
Виктория
30.07.2019 30 июля 2019 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Олимпиакос
4
Виктория
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд