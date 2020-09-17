Мартин Долежал
№15
Нападающий
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 мая 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
ДАК 1904
5 : 3
Яблонец
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
5
Яблонец
3
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд