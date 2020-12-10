Михал Травник
№25
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 мая 1994 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Спарта
0 : 1
Милан
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Лилль
2 : 1
Спарта
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лилль
2
Спарта
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 80'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 1' - 80' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур