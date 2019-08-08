Людек Перница
№44
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
16 июня 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Антверпен
1
Виктория
0
был в запасе