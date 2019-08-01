Властимил Хрубы
№30
Вратарь
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
21 февр. 1985 (36) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
был в запасе