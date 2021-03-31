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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Элдар Цивич
№17
Полузащитник
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
28 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов квалификация
лига наций. лига а
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Босния и Герцеговина
0 : 1
Франция
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Франция
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур