Томаш Бречка
№23
Защитник
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Команда
Яблонец
Гражданство
Чехия
Дата рождения
12 мая 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Яблонец
0 : 0
Пюник
32'
88'
32'
88'
32'
88'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Яблонец
0
Пюник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
Пюник
2 : 1
Яблонец
25.07.2019 25 июля 2019 чт 16:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
2
Яблонец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд