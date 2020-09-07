Ярослав Михалик
№23
Полузащитник
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Команда
Краковия
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 июля 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Израиль
1 : 1
Словакия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 87'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Израиль
1
Словакия
1
минуты: 1' - 87' / Лига наций. Лига В, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Словакия
1 : 3
Чехия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Словакия
1
Чехия
3
был в запасе