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Олимпиада
Антонин Барак
№7
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 дек. 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
54'
54'
54'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
54'
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
Верона
0 : 2
Аталанта
21.03.2021
21 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Аталанта
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
77'
45'
77'
45'
77'
45'
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
62'
62'
62'
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
62'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
62'
62'
62'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
62'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
80'
80'
80'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Специя
0 : 1
Верона
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Специя
0
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Верона
1 : 2
Сампдория
90'
90'
90'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
0
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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