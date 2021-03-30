Томаш Соучек
№28
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 февр. 1995 (26) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
43'
43'
43'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Эстония
2 : 6
Чехия
32', 43', 48'
32', 43', 48'
32', 43', 48'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
32', 43', 48'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Эстония
2
Чехия
6
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур