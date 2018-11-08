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Теннис
Олимпиада
Якуб Рада
№25
Полузащитник
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Команда
Млада Болеслав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 мая 1987 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Динамо
3 : 1
Спартак
22'
22'
22'
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спартак
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Фенербахче
2 : 0
Спартак
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фенербахче
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур