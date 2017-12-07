Исмаэль Тажури
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аустрия
Гражданство
Ливия
Дата рождения
28 марта 1994 (27) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Милан
5 : 1
Аустрия
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
5
Аустрия
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Аустрия
1 : 3
Риека
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аустрия
1
Риека
3
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
АЕК
2 : 2
Аустрия
49'
49'
49'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
2
Аустрия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур