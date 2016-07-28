Тони Вастич
№77
Нападающий
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
17 янв. 1993 (28) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 22:05
Адмира
1 : 2
Слован
80'
90'
80'
90'
80'
90'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Адмира
1
Слован
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 18:00
Адмира
1 : 1
Спартак
64'
64'
64'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Адмира
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд