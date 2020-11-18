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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Петер Зули
№99
Полузащитник
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
был в запасе
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе