Петер Зули
№99
Полузащитник
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Команда
Адмира
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Австрия
1 : 1
Норвегия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Австрия
1
Норвегия
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе