Филипп Маликсек
№16
Полузащитник
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Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
3 июня 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
Спартак
1 : 2
Рапид
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спартак
1
Рапид
2
был в запасе