Марко Квасина
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
20 дек. 1996 (24) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Виктория
3 : 2
Аустрия
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Виктория
3
Аустрия
2
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Рома
3 : 3
Аустрия
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
3
Аустрия
3
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
0
Виктория
0
был в запасе