Лукас Венуто
№11
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 янв. 1995 (26) лет
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
0
АЕК
0
был в запасе