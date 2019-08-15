Кристоф Мартшинко
№28
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Аполлон
3 : 1
Аустрия
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
3
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд