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Теннис
Олимпиада
Хи-Чан Хванг
№11
Нападающий
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
26 янв. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
-:-
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
-
РБ Лейпциг
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
75'
75'
75'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 22 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
3 : 2
РБ Лейпциг
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Фрайбург
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
3
Фрайбург
0
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
69'
69'
69'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Герта
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Герта
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
РБ Лейпциг
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
2
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
РБ Лейпциг
4 : 0
Шальке-04
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
4
Шальке-04
0
был в запасе
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