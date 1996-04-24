Масайя Окугава
№11
Нападающий
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Команда
Арминия
Гражданство
Япония
Дата рождения
14 апр. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Боруссия
-:-
Арминия
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
-
Арминия
-
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:30
Арминия
0 : 3
Вольфсбург
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Арминия
0
Вольфсбург
3
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:30
Бавария
3 : 3
Арминия
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3
Арминия
3
был в запасе