Асгер Серенсен
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Нюрнберг
Гражданство
Дания
Дата рождения
5 июня 1996 (24) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шальке-04
3 : 1
Зальцбург
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
3
Зальцбург
1
был в запасе