Янник Эттль
№28
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 нояб. 1996 (24) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Аугсбург
1 : 3
Боруссия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1
Боруссия
3
был в запасе