Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кайл Уокер-Петерс
№43
Защитник
Подписаться
Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 апр. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
76'
76'
76'
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Саутгемптон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3
Саутгемптон
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Эвертон
57'
57'
57'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Челси
3 : 3
Саутгемптон
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
3
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
Показать все игры