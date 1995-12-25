Ахиллеас Пунгурас
№44
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
13 дек. 1995 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
Олимпик
1 : 1
ПАОК
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпик
1
ПАОК
1
был в запасе