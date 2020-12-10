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Олимпиада
Василиос Баркас
№1
Вратарь
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Команда
Селтик
Гражданство
Греция
Дата рождения
30 мая 1994 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига наций. лига с
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Селтик
3 : 2
Лилль
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Селтик
3
Лилль
2
был в запасе
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Милан
4 : 2
Селтик
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
4
Селтик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Спарта
4 : 1
Селтик
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
4
Селтик
1
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
был в запасе
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Лилль
2 : 2
Селтик
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лилль
2
Селтик
2
был в запасе
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Селтик
1 : 3
Милан
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур