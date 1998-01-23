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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Йель Абу Ханна
№20
Защитник
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Команда
Заря
Гражданство
Израиль
Дата рождения
22 янв. 1998 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 70' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 70' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
0
Дания
2
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур