Михалис Маниас
№33
Нападающий
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Команда
Вестерло
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 февр. 1990 (31) год
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
42'
49'
42'
49'
42'
49'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд