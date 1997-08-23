Владимир Снигирев
№73
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 авг. 1997 (23) года
Рост
168
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
был в запасе