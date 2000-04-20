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Олимпиада
Павел Маслов
№39
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 2000 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
-:-
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
-
Спартак
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
27'
27'
27'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021
18 марта 2021
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
18'
18'
18'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
18'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
84'
84'
84'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
64'
64'
64'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
Химки
2 : 3
Спартак
31'
31'
31'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
30'
61'
30'
61'
30'
61'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
29'
29'
29'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
90'
90'
90'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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