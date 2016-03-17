Ро-Шон Уильямс
№52
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
3 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
был в запасе